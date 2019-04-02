مهدئات وأدوية قولون.. 35 دواءً تعطي نتائج إيجابية في تحاليل المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من 35 دواء ومادة فعالة تحتوي على مواد مخدرة قد تعطي نتائج إيجابية في تحاليل الكشف عن المخدرات الذي تجريه الدولة على الموظفين.

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، ويجري معاقبة المتعاطين بالإيقاف والفصل من العمل.

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بالإسكندرية، إن بعض الأدوية تعطي تفاعلات إيجابية مع تحاليل المخدرات في حالة إجراءه بشكل مبدئي دون سؤال المريض عن تاريخه المرضي.

وأشارت "غانم" في بيان صادر عن مركز السموم، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من السهل التأكد من نوعية المواد المخدرة الموجود في تلك الأدوية شرط إجرائها في أجهزة دقيقة بالمعامل الحكومية.

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ودعت مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الصيادلة بعدم صرف الأدوية العلاجية دون "روشتة"، والأطباء بكتابة التاريخ على "الروشتة" وتجديدها باستمرار في حالة الأمراض المزمنة.

ووفقا للبيان فإن الأدوية والمواد الفعالة التي تحتوي مواد مخدرة وقد تعطي نتائج إيجابية لتحاليل المخدرات هي "البوبيبرون، الكلوربرومازين، أدوية الاكتئاب، البيتولول، علاج السكر النوع الثانى، المضادات الحيوية أوفالكساسين، بروميثازين، ترازودون، داىميثيل، سيرترالين، ايفافيرينز، ايفافيرين، المسكنات الغير الستيرودية، نيفلوميك، اسيدز".

وحذر البيان من أدوية أخرى وهي "مضادات الاكتئاب الثلاثية، كيتابين، سولبرايد، كل مشتقات المورفين والكودايين، دافنهيدراين، كرياتينين، أوفالكساسين، ليفوفالكساسين وكل مشتقاتهم، نالوكسون، مركبات علاج أمراض الذهان، علاج السل، علاج الضغط، فيراباميل، بعض أدوية مهدئات الآلام والقولون العصبي، الباربيتيورات، الموتريجين فينالفاكين".