بنشرقي “أغنى” لاعب في الدرجة الثانية للدوري الفرنسي

تصدر أشرف بنشرقي، اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي، والوداد البيضاوي، والهلال السعودي، والمحترف حالياً بصفوف “لانس” الفرنسي، قائمة أكثر اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي، الدرجة الثانية، ليكون هو اللاعب الوحيد الذي يصل لسقف مليون يورو سنويا.

وحسب آخر تصنيف لمجلة “فرانس فوتبال”، فإن بنشرقي، يعتبر هو أكثر اللاعبين دخلا في الدرجة الثانية للدوري الفرنسي، إذ يتقاضى سنويا ما مجموعه مليون و200 الف أورو، متفوقا على زملاءه في الفريق وجميع لاعبي “الليغ2”.

وكان بنشرقي قد انضم هذا الموسم، للفريق الفرنسي، قادما على سبيل الإعارة من نادي الهلال السعودي، الذي يملك إمكانية شراء عقده بشكل نهائي، في حال اقتنع بأداءه مع المجموعة.