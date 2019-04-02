أقدم مهاجر مغربي في فرنسا، ليلة أول أمس الأحد، في ضواحي العاصمة باريس، على ارتكاب جريمة قتل بشعة، بعدما عمد إلى قتل ابنتيه.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الأب وجه طعنات قاتلة بسكين لأبنائه الثلاثة، حيث فارقت على الفور ابنتيه الحياة، فيما تم نقل الضحية الثالثة إلى المستشفى بين الحياة والموت.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر أقدم على الانتحار، بعد ارتكابه جريمته البشعة في حق أبنائه الثلاثة، وذلك عن طريق إضرام النار في نفسه.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب إقدام الأب عَلى هذه الجريمة مشاكل عائلية بينه وزوجته، لأنه لم يتمكن من الحصول على عمل قار في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجر مغربي يقتل بناته في باريس.. وينتحر بإضرام النار في جسده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.