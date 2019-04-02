مهاجر مغربي يقتل بناته في باريس.. وينتحر بإضرام النار في جسده

أقدم مهاجر مغربي في فرنسا، ليلة أول أمس الأحد، في ضواحي العاصمة باريس، على ارتكاب جريمة قتل بشعة، بعدما عمد إلى قتل ابنتيه.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الأب وجه طعنات قاتلة بسكين لأبنائه الثلاثة، حيث فارقت على الفور ابنتيه الحياة، فيما تم نقل الضحية الثالثة إلى المستشفى بين الحياة والموت.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر أقدم على الانتحار، بعد ارتكابه جريمته البشعة في حق أبنائه الثلاثة، وذلك عن طريق إضرام النار في نفسه.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب إقدام الأب عَلى هذه الجريمة مشاكل عائلية بينه وزوجته، لأنه لم يتمكن من الحصول على عمل قار في فرنسا.