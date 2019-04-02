محكمة الاستئناف ترفض السراح المؤقت للمهداوي والحكم النهائي يوم الجمعة المقبل

رفضت محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، منح السراح المؤقت للصحفي حميد المهداوي.

وأكد محمد أغناج، عن دفاع المهداوي، في حديثه مع “اليوم 24″،” أن المحكمة رفضت مجددا السراح المؤقت الذي التمسته هيأة الدفاع في الجلسات السابقة”.

ومن المرتقب، أن يصدر حكم الاستئناف على حميد المهداوي، إضافة إلى معتقلي حراك الريف، يوم الجمعة المقبل.

وكان دفاع المهداوي، أكد أن النيابة العامة عجزت على تقديم أدلة مادية ملموسة، حول إتهامات التي وجهتها للمهداوي، الأخير الذي يؤكد أن “محاكمته سياسية وأنه ظلم فيها”، في المقابل رفض معتقلي الحراك، المثول أمام محكمة الاستئناف، احتجاجا على محاكمتهم.

ويشار إلى محكمة الاستئناف في حكمها الابتدائي بالدار البيضاء قضت ب3 سنوات سجنا نافذا ضد المهداوي بتهم تمس أمن الدولة، في حين قضت بأحكام على معتقلي الحراك تتراوح من بين 20 سنة إلى 15 سنة