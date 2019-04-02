الكوكب المراكشي يحضر لاستقبال أبطال “السوبر” الافريقي

يتأهب فريق الكوكب المراكشي، متذيل ترتيب الدوري المحلي الممتاز، غداً الأربعاء، لاستقبال الرجاء الرياضي، المنتشي بتتوجيه الأخير بكأس “السوبر”الإفريقي، في قمة المتناقضات المندرجة لحساب الأسبوع 23 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الكوكب المراكشي قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الرجاء الرياضي، على تعيين يوسف مريانة، مدرباً مساعداً ليوسف بنيس، الذي تولى قيادة المجموعة، بعد الانفصال رسمياً عن عزيز العامري.

ويسعى الكوكب المراكشي إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام خصم متوج بكأس السوبر الأخير، في مواجهة لن تكون بالسهلة، للطرفين، فالأول يتخبط في أخر الترتيب وأصبح مهدداً بالعودة للقسم الثاني، في حين الرجاء، يسعى للتقدم في ترتيب الدوري المحلي الممتاز، وتقليص الفرق أمام صاحب الصدارة الوداد.