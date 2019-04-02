غزة: مُسيّرة للاحتلال تستهدف مجموعة شبان شرق الشجاعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر فلسطينية، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، إن طائرة مُسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخ واحد على الأقل، مجموعة مواطنين تجمعوا شرق الشجاعية شرقي قطاع غزة، ولا أنباء عن وقوع إصابات.

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