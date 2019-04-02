انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 8 شرطيين في هجوم لطالبان بأفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 02:56 مساءً - قتل 8 شرطيين في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان على مخفر للشرطة في ولاية بلخ شمالي البلاد.

وبحسب المتحدث باسم مديرية أمن الولاية، عدليشان عادل، فإن مسلحي الحركة شنوا الهجوم على مخفر للشرطة بمنطقة شولغيرا باغي بالوان.

وقتل إثر الهجوم 8 عناصر من الشرطة وأصيب 5 آخرون بجروح.

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وبالمقابل ذكرت حركة طالبان أنّ الهجوم أسفر عن مقتل 11 من عناصر الشرطة.

وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد.

ولا يزال القتال مستمراً في أفغانستان بين القوات الأمريكية ومقاتلي حركة طالبان على الرغم من استمرار المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وقيادات الحركة.

واختتمت المحادثات الأخيرة في مارس الماضي في قطر، حيث أشار الجانبان إلى التقدم، لكن لم يُتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي لا تزال مستمرة منذ 17 عاماً.