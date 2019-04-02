انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: استقبال ترامب للسيسي هدية لأكثر القادة استبداداً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 02:56 مساءً - وصفت صحيفة "واشنطن بوست" نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض خلال الأيام القادمة، بالهدية "لأكثر القادة استبداداً في الشرق الأوسط".

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، ونشرها موقع الجزيرة نت: "في الوقت الذي يستعد فيه السيسي لإجراء تغييرات دستورية تمكّنه من البقاء في السلطة حتى عام 2034 وتعزيز سيطرة الجيش على البلاد، يستعد ترامب للترحيب به في البيت الأبيض".

وبينت الصحيفة أن السيسي بعد استيلائه على الحكم في انقلاب 2013 والإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب، وعد الشعب بأنه سيرسي الديمقراطية ويترك منصبه في 2022 بعد اكتمال مدته الثانية.

وأضافت الصحيفة: "السيسي بنى سمعة من الوحشية والقمع بتعذيب وقتل مئات المصريين وسجن أكثر من 60 ألفاً آخرين، بما ذلك طلبة ومواطنون أمريكيون"، وفق ما نقلت الجزيرة نت.

وأبدت الصحيفة استغرابها من استقبال ترامب للسيسي دون الضغط عليه من أجل الإصلاحات وليس السكوت عن استيلائه على السلطة، لكونه يحطم الآمال في أن تصبح مصر ديمقراطية في أي وقت قريب.

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واعتبرت الصحيفة أنه في حالة لم يرد ترامب على السيسي، فستكون الولايات المتحدة أكثر تواطؤ في دعم دكتاتوريته العسكرية وحرمان معظم المصريين من حقوقهم، وتأجيج هذا النوع من عدم الاستقرار.

ورأت أن استمرار دعم السيسي سينتج جيلاً جديداً من المتطرفين، وذلك ليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة أمريكا.

وذكرت أنه من المعتاد أن يعمل الرؤساء الأمريكيون مع رجال أقوياء لتعزيز المصالح الوطنية، ولكن ترامب يعمل عكس ذلك من خلال الترحاب بالسيسي.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حالياً، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه للسيسي في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017.

ورأت أنه قد يكون ترامب قادراً على إنقاذ زيارة التاسع من أبريل إذا حذر من أن بعض المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار يمكن أن تتعرض للخطر إذا لم يتخذ الزعيم المصري سبيلاً ديمقراطياً.

وقالت واشنطن بوست في نهاية افتتاحيتها إنه إذا لم يسائل ترامب السيسي فيمكن للكونغرس المحاولة، ويجب ألَّا تأتي المساعدة الأمريكية في "شيك على بياض".