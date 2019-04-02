شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تُحذر لبنان من مصانع حزب الله للصواريخ في بيروت والان مع التفاصيل

نقلت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن تقارير إخبارية أن ميليشيات حزب الله الإرهابية أنشأت مصنعاً جديداً للصواريخ في العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا لموقع 24.

وجاء ذلك، حسب الصحيفة، نقلاً عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، الذي حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من المنشأة السرية لحزب الله، أثناء زيارته الرسمية إلى لبنان في مارس (آذار).

Advertisements

وقال مصدر أمريكي رفض كشف هويته للصحيفة: "أوضحنا للحكومة اللبنانية، أن حزب الله يخطط لأشياء كثيرة داخل لبنان، وهو ما يشكل خطراً يُمكن أن يؤدي إلى تصعيد مع إسرائيل"، مضيفاً "تأكدنا من أن جميع المعلومات الموجودة لدينا في هذا السياق هي أيضاً في أيدي الحكومة اللبنانية".

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر(أيلول) الماضي، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حزب الله اللبناني، بحماية مخزوناته الصاروخية الضخمة قرب المناطق السكنية، ومطار بيروت الدولي.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن ميليشيا حزب الله تحاول إقامت البنية التحتية اللازمة لتحويل الصواريخ الأرضية إلى صواريخ دقيقة في حي الأوزاعي بالعاصمة اللبنانية، في محيط المطار.