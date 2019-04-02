شكرا لقرائتكم خبر عن الفساد الإداري يتسبب بحالات انتحار داخل منظمة العفو الدولية والان مع التفاصيل
كشفت موظفة سابقة لدى منظمة العفو الدولية، في وقت سابق ان "فشل في النظام الداخلي" للمنظمة، فيما يتعلق بتوفير الدعم النفسي المطلوب للموظفين، عقب انتحار اثنين منهم خلال أربعة أشهر.
ولفتت الخبيرة السابقة لدى العفو الدولية، عشيرة رمضان، أن سبب استقالتها من المنظمة في عام 2018، جاء تبعا "لإشكاليات الأمن والأمان، وكذلك تخلي الإدارة عن دعم الفريق عند مروره بظروف صعبة وحرجة".
وتابعت رمضان قائلة: "المشكلة الرئيسية في نظام المنظمة الداخلي، هو عدم فهم الإدارة لضرورة الصحة النفسية والعقلية للموظفين العاملين معها". وتعجبت الخبيرة من إرسال منظمة حقوق الإنسان لموظفيها إلى مهامهم حول العالم، دون توفير الدعم الطبي النفسي لهم.
وفي السياق نفسه، تحدثت رمضان عن تخلي المنظمة عن تقديم التأمين الصحي والدعم الطبي لها، في مراحل التوتر الشديد في أيام العمل الكثيفة.
الى ذلك انتقدت الخبيرة عدم توفير المنظمة للحماية الأمنية والشخصية لخبرائها الدوليين وعائلاتهم، وخاصة في حالة انتقالهم للعمل في بلدان محفوفة بالمخاطر.
وفي العام 2018، أقدم موظفان من منظمة العفو الدولية على الانتحار، أحدهما في باريس (روز ميكريغور) والآخر في لندن (غايتان موتو)، حيث أكدت عائلتا الضحيتين تعرضهما لضغوط هائلة في العمل، مرتبطة بسوء إدارة المنظمة، أدت في نهاية المطاف إلى انتحارهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الفساد الإداري يتسبب بحالات انتحار داخل منظمة العفو الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.