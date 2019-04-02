شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة Game of Thrones مايز ويليانز ترتبك بشدة بعد أن حرقت أحداثه والان مع التفاصيل
أصيبت النجمة البريطانية الشابة مايزي ويليامز Maisie Williams بطلة مسلسل Game of Thrones المعروف عربياً باسم "صراع العروش" بحالة من الصدمة والارتباك بعد أن كشفت من دون قصد تفاصيل الموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر عرضه بعد أقل من أسبوعين.
فقد حلت مايزي ويليامز ضيفة على الإعلامي الشهير جيمي فالون في برنامجه The Tonight Show، حيث حرقت بزلة لسان غير مقصودة أحداث الموسم الأخير من المسلسل، وذلك عندما تحدثت بالخطأ عن أكثر ما صدمها عندما قرأت السيناريو، حيث أعلنت أن شخصيتها ستموت في الحلقة الثانية، وذلك قبل أن ترتبك فجأة وتتوقف عن الحديث وتطالب بحذف ما قالته من الحلقة قبل عرضها وتطلب من الجمهور داخل الاستوديو ألا ينشروا تغريدات عما قالته حتى لا تتعرض لمساءلة قانونية.
وبينما أصيب الجميع بحالة ارتكاب وحاول جيمي فالون تهدئة الأوضاع، انسحبت مايزي ويليامز فجأة من أمام الكاميرات، قبل أن تعود بابتسامة عريضة وهي تغيظ الجمهور بقولها: "كانت هذه هي كذبة أبريل".
الجدير بالذكر أن كاتب العمل قد وعد الجمهور بعدم إنهاء شخصية آريا ستارك التي تجسدها النجمة البريطانية الصغيرة إلا في نهاية الأحداث تماماً، وذلك نزولاً على طلب من زوجته التي تعشق شخصيتها.
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