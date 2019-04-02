العمل الخليجي المشترك على طاولة الاجتماع الـ19 للجنة الوزارية بمسقط

انعقد في مسقط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.

وجرى الاجتماع بسلطنة عمان في إطار ترأسها لأعمال الدورة الـ۳۹ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المهمة واعتمد العديد من القرارات والتوصيات، دون تفاصيل.

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كما تم خلاله تقديم عرض مرئي حول المؤشرات الإحصائية لتنفيذ القرارات على أرض الواقع من قِبل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي كلمته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، إن التوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك خلال عام واحد ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.

وأشاد الزياني بالجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك منذ تأسيسها بهدف تدعيم توجيهات المجلس الأعلى.

والمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو وتأييد أخرى.