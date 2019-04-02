ميركل تشيد بمظاهرات التلاميذ الأسبوعية لحماية المناخ

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها ترى أن المظاهرات الأسبوعية التي يقوم بها التلاميذ من أجل حماية المناخ تمنح الأوساط السياسية محفزات إيجابية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال نقاش مع تلاميذ مدرسة توماس-مان الثانوية بالعاصمة برلين عن حماية المناخ، إنه من الصائب "أنكم تحفزوننا"، مؤكدة أن مثل هذه الحركة تعد مهمة، وأضافت: "أن يتم وضع هذه الإشارة بأن هناك مخاوف، يعد جيدا بالنسبة لنا".

وسألت ميركل في حلقة النقاش عمن شارك بالفعل في مظاهرات حماية المناخ التي تقام تحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل"- ورفع بعض التلاميذ أيديهم.

وعن كون أن المظاهرات تقام يوم الجمعة أثناء اليوم الدراسي، أشارت المستشارة إلى أنه لا يمكن بالتأكيد إعلان كل أيام الجمعة يوم عطلة من المدرسة دائما، واستدركت قائلة "ولكن معلميكم والمسؤولين المحليين سوف يتباحثون معكم في هذا الأمر"، وأشارت إلى أنه يمكن أيضا تعلم بعض الأمور عن حماية المناخ خلال الحصة المدرسة في إطار مجموعات عمل.

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يشار إلى أن تلاميذ وطلبة وأشخاصا آخرين داعمين لحماية المناخ يتظاهرون منذ أسابيع كل يوم جمعة من أجل الدعوة لحماية المناخ.

وتنظم المظاهرات تحت شعار "أيام الجمعة لأجل المستقبل"، وتستند إلى الإضراب المدرسي للطالبة السويدية جريتا ثونبرج 16 عاما والتي كانت قد بدأت في أغسطس من عام 2018 التظاهر أمام البرلمان في ستوكهولم من أجل تعزيز جهود بلادها في مواجهة تحول المناخ.

وجاءت زيارة ميركل للمدرسة الثانوية في برلين بمناسبة "يوم المشروع الأوروبي" القائم منذ عام 2007، والذي بدأته ميركل في الأساس كي يهتم الشباب بالاتحاد الأوروبي.

