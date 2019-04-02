ضبط مخبأ للأسلحة والقبض على عناصر "دعم " للإرهابيين بالجزائر

تمكنت قوات الجيش الجزائري من ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست (جنوب البلاد ).

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت دورية للجيش مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية "تمنراست " يحتوي على بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع "سيمونوف " وثلاثة خزن ذخيرة، بالإضافة الى قنبلة تقليدية الصنع، وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وأشار البيان إلى أنه تم كشف مخبأ آخر بولية "جرداية " (وسط البلاد ) به 6 ماسورات لبنادق "تكرارية " وأغراض أخرى، مشيرا - في هذا الصدد - إلى أن عناصر "الدرك الوطني " - التابع للجيش- والأمن الوطني بولاية وهران "شمال البلاد " ألقوا القبض على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، متورطين في نشاطات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بوهران في السادس والعشرين من مارس الماضي، فيما تتواصل عمليات البحث والتحري.

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت دوريات تابعة للجيش، بالتنسيق مع عناصر "الدرك الوطني " عقب عمليات منفصلة جرت في كل من: تندوف (غرب البلاد ) وبرج باجي مختار "في الجنوب " والأغواط والوادي "وسط الجزائر " ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم (71) كيلوجراما من المخدرات، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة أشخاص بحوزتهم بندقيتين وبندقية آلية آلي وكمية من الذخيرة (2750 طلقة) بكل من: خنشلة وقالمة "شمال شرق البلاد ".

وعلى صعيد آخر، ألقت قوات تابعة للجيش في كل من: "جانت " و"عين قزام " جنوب البلاد - 66 "منقبا " عن الذهب، كما تمكنت من ضبط (82) مولدا كهربائيا و(22) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن، فيما تم توقيف (23) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في: عين قزام (جنوب) وبومرداس (شمال) وتلمسان (شمال غرب الجزائر ).

