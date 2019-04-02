بالصور.. شيخ الأزهر يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في نشر السلام والتصدي للكراهية والإسلاموفوبيا

كتب:أحمد أبوعقيل

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث أوجه التعاون بين الأزهر الشريف والأمم المتحدة.

بدأت جلسة المباحثات الموسعة بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، وتتناول الجانبين أوجه التعاون في مجالات نشر السلام والتعايش ومواجهة العنف والتطرف، والتصدي للكراهية والإسلاموفوبيا.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة عقب اللقاء بيانا للتأكيد على تضامنه مع الجهود المبذولة من أجل مواجهة نزعات الكراهية والتطرف.