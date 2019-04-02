غادة والى: إيقاف 279 موظفا بالجهاز الإدارى لثبوت تعاطيهم المخدرات

كتب مدحت وهبة أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركز فى عام 2015 إلى 22 مركز فى عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لنصل إلى 27 مركز علاجى وهما مراكز (المنيا) والذى بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه فى...

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