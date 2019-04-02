وزير المال اعطى الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة رئيسة مكتب عقاري بسبب شبهات

أعطى وزير المال ​علي حسن خليل​ الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة رئيسة مكتب في إحدى الدوائر العقارية لوجود شبهة بارتكابها جرماً، وذلك لتمكن النيابة العامة إجراء المقتضى.

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