علقت وزيرة ​العدل​ ال​إسرائيل​ية ​إيليت شاكيد​، على ​تقارير​ بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحماس، خلال مقابلة مع إذاعة ​الجيش​، قائلة: "لم نبلغ عن أي شيء في الوقت الحالي، ونعارض أي حل إنساني دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة إسرائيلية: نعارض أي حل مع غزة دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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