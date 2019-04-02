رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي: الحظر على إيران حال دون تقديم المساعدات الإنسانية

انتقد رئيس ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ ​بيتر ماورير​ تسييس المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن "الحظر على ​إيران​، حال دون تقديم المساعدات الإنسانية للأقاليم الإيرانية المنكوبة بالفيضان". وأوضح ماورير خلال اجتماع في ​مجلس الأمن​ أنه "باتت أجواء العمليات الإنسانية المحايدة في الكثير من أنحاء ​العالم​ عرضة للتهديد"، مشيراً الى أنه "يتم اليوم تجاهل الكرامة الإنسانية، وتنفيذ القانون أصبح مثيرا للتساؤلات، والمساعدات الإنسانية باتت مادة للتسييس أو أداة لدفع الأهداف السياسية".

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