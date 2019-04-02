الخارجية الإسرائيلية أعلنت عن افتتاح سفارة لها في عاصمة رواندا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "المدير العام يوفال روتيم، افتتح سفارة في العاصمة الرواندية كيغالي، وهو السفير الإسرائيلي الأول في هذا البلد الإفريقي، ودبلوماسي مخضرم يتمتع بمعرفة وخبرة واسعتين، وخبير في الأمم المتحدة والطاقة"، مشددة على أن "إسرائيل تسعى إلى توثيق علاقاتها مع الدول الإفريقية، ورواندا أثبتت أنها صديق حقيقي وثابت لإسرائيل، كما أنها تشبه إسرائيل، فهي صغيرة من حيث المساحة، ولكنها كبيرة في القدرات والتطلعات".
ورأت الخارجية الإسرائيلية أن افتتاح السفارة يعكس "التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين وسيسمح بتوسيع التعاون بينهما في العديد من المجالات، مثل التعليم والشؤون الأكاديمية وتمكين المرأة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والزراعة".
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