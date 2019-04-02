الجيش الاسرائيلي يعتقل قياديا من حركة حماس في الضفة الغربية

أعلنت المتحدثة باسم ​نادي الأسير الفلسطيني​ أماني سراحنة في حديث لوكالة "فرانس براس" أن ​الجيش الإسرائيلي​ اعتقل القيادي في ​حركة حماس​ في ​الضفة الغربية​ وعضو المجلس التشريعي ​حسن يوسف​، موضحة أن يوسف ( 64 عاما) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاما تقريبا في ​السجون الإسرائيلية​ وأطلق سراحه في المرة الأخيرة في أواخر العام 2018 بعد أن أمضى عشرة أشهر في الاعتقال الإداري.

ويعتبر يوسف من المعتدلين في حركة حماس، وشغل أكثر من مرة منصب الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع ​القيادة​ الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلا عن حركة حماس. وكان يوسف بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، فأمضى هناك عاما كاملا.