محامو كارلوس غصن طالبوا بمحاكمة منفصلة له بعيدا عن "نيسان"

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "محامي الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان موتور" كارلوس غصن، طلبوا من محكمة في طوكيو محاكمته في الاتهام الموجّه له بارتكاب مخالفات مالية، على نحو منفصل عن شركة "نيسان" لأنّ الشركة تتعاون مع ممثلّي الادعاء".
وكان قد ألقي القبض على غصن في طوكيو في تشرين الثاني الماضي، بعدما أبلغت "نيسان" ممثّلي الادعاء بأنّ تحقيقًا داخليًّا أجرته كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات خطيرة. وترتّب على ذلك عزل الشركة اليابانية غصن من منصبه.
ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان لعدم افصاحه عن جزء من دخله من "نيسان" يقدّر بنحو 82 مليون دولار، وتحويله خسائر مالية شخصية إلى حسابات الشركة أثناء الأزمة المالية العالمية.
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