درويش عرض أوضاع النازحين السوريين مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في البرلمان الأوروبي

استهل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، لقاءاته في ​البرلمان الأوروبي​ بإجتماع مع رئيسة قسم ​الشرق الأوسط​ في دائرة العمل الخارجي في البرلمان الأوروبي سيبيل بيكا، ودار الحديث حول أوضاع ​النازحين السوريين​ في لبنان والسبل لمساعدتهم للعودة ومساعدتهم في ​سوريا​ فور عودتهم، وتم التوافق على التواصل مع مكاتب ​الأمم المتحدة​ في سوريا لمساعدة اي عائلة تعود إلى سوريا. وكانت جولة عامة حول الأوضاع في لبنان وأثر النازحين على ​الاقتصاد​ والبيئة.

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