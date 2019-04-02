عقيص: في رحلة الثبات بالعقيدة لا يستمرّ احد بالصدفة

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ ان ذكرى 2 نيسان 1981 هي ذكرى جامعة، توحّد الزحليين، تصقل إيمانهم بالأرض وتمسّكهم بالكرامة. وشدد على ان ذكرى 2 نيسان هي ارثٌ وطني عام، غير قابل للاحتكار، او التصرف، او الانتقال.

وأضاف "في رحلة ​الثبات​ بالعقيدة لا يستمرّ احد بالصدفة، ولا يترك الساحة او يأتيها احد بالصدفة".