عقيص: في رحلة الثبات بالعقيدة لا يستمرّ احد بالصدفة

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ان ذكرى 2 نيسان 1981 هي ذكرى جامعة، توحّد الزحليين، تصقل إيمانهم بالأرض وتمسّكهم بالكرامة. وشدد على ان ذكرى 2 نيسان هي ارثٌ وطني عام، غير قابل للاحتكار، او التصرف، او الانتقال.
وأضاف "في رحلة الثبات بالعقيدة لا يستمرّ احد بالصدفة، ولا يترك الساحة او يأتيها احد بالصدفة".
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