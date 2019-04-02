الطبش: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

هنأت النائبة ​رولا الطبش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بذكرى ​الاسراء والمعراج​. وفي المناسبة نؤكد أن ​القدس​ كانت وستبقى العاصمة الأبدية لدولة ​فلسطين​".

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