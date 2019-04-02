المدير اﻻقليمي لوزارة اﻻشغال في الجنوب عاين اﻻتوستراد الدولي بين الزهراني والنبطية

بناء لتوجيهات وزير اﻻشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عاين المدير اﻻقليمي للوزارة في الجنوب المهندس علي حب الله يرافقه عدد من المهندسين والفنيين في الوزارة وبحضور مسؤول الخدمات لحركة أمل اقليم الجنوب المهندس حسان صفا اﻻتوستراد الدولي بين الزهراني والنبطية ﻻسيما منطقة جسر حبوش وذلك ﻻتخاذات اﻻجراءات الضرورية و العملية للحد من الحوادث التي تزايدت في اﻻونة اﻻخيرة ومعالجة اسبابها
وخاصة بعد ما تبين وجود تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية واﻻمطار باتجاه الطريق الدولي مما تلحق بها اضرارا كبيرة وتؤثر على السﻻمة المرورية .
وأكد حب الله ان وزارة اﻻشغال سوف تستكمل على وجه اعمال الصيانة في اﻻمكنة التي تحتاجها بانتظار انجاز الدراسات الكاملة لصيانة الطريق بشكل كامل من الزهراني وصوﻻ الى مرجعيون حاصبيا .
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