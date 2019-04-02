المدير اﻻقليمي لوزارة اﻻشغال في الجنوب عاين اﻻتوستراد الدولي بين الزهراني والنبطية

بناء لتوجيهات وزير اﻻشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ عاين المدير اﻻقليمي للوزارة في ​الجنوب​ المهندس علي حب الله يرافقه عدد من المهندسين والفنيين في الوزارة وبحضور مسؤول الخدمات ل​حركة أمل​ اقليم الجنوب المهندس حسان صفا اﻻتوستراد الدولي بين ​الزهراني​ و​النبطية​ ﻻسيما منطقة ​جسر حبوش​ وذلك ﻻتخاذات اﻻجراءات الضرورية و العملية للحد من الحوادث التي تزايدت في اﻻونة اﻻخيرة ومعالجة اسبابها

وخاصة بعد ما تبين وجود تسرب كميات كبيرة من ​مياه الصرف الصحي​ و​المياه​ الجوفية واﻻمطار باتجاه الطريق الدولي مما تلحق بها اضرارا كبيرة وتؤثر على السﻻمة المرورية .

وأكد حب الله ان وزارة اﻻشغال سوف تستكمل على وجه اعمال الصيانة في اﻻمكنة التي تحتاجها بانتظار انجاز الدراسات الكاملة لصيانة الطريق بشكل كامل من الزهراني وصوﻻ الى ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ .