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المدير اﻻقليمي لوزارة اﻻشغال في الجنوب عاين اﻻتوستراد الدولي بين الزهراني والنبطية

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بناء لتوجيهات وزير اﻻشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ عاين المدير اﻻقليمي للوزارة في ​الجنوب​ المهندس علي حب الله يرافقه عدد من المهندسين والفنيين في الوزارة وبحضور مسؤول الخدمات ل​حركة أمل​ اقليم الجنوب المهندس حسان صفا اﻻتوستراد الدولي بين ​الزهراني​ و​النبطية​ ﻻسيما منطقة ​جسر حبوش​ وذلك ﻻتخاذات اﻻجراءات الضرورية و العملية للحد من الحوادث التي تزايدت في اﻻونة اﻻخيرة ومعالجة اسبابها

وخاصة بعد ما تبين وجود تسرب كميات كبيرة من ​مياه الصرف الصحي​ و​المياه​ الجوفية واﻻمطار باتجاه الطريق الدولي مما تلحق بها اضرارا كبيرة وتؤثر على السﻻمة المرورية .

وأكد حب الله ان وزارة اﻻشغال سوف تستكمل على وجه اعمال الصيانة في اﻻمكنة التي تحتاجها بانتظار انجاز الدراسات الكاملة لصيانة الطريق بشكل كامل من الزهراني وصوﻻ الى ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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