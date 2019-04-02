إتحاد النقل الجوي:سنعود للتصعيد في حال لم تلتزم إدارة LAT بتعهداتها

أعلن ​اتحاد النقل الجوي​ في بيان له أنه "بعد وصول المفاوضات مع إدارة شركةLAT الى طريق مسدود وبالأخص العودة عن إتفاق سابق، تعهدت بموجبه إدارة LAT بلأن تحافظ على العاملين بصالون الشرف من مقدمي الخدمات waters وعددهم 23 عاملا وموظفا ومطالب خاصة بموظفي وعمال شركةLAT خاصة ب​التأمين​ الصحي وتصحيح رواتب لشريحة تقدر بنصف الموظفين لم تلحظهم خطوة التصحيح التي جرت منذ اشهر.

لذلك نفذت نقابة LAT وبمساندة إتحاد النقل الجوي و​الإتحاد العمالي العام​ اضرابا تسبب بتعطيل بعض الرحلات، وذلك كخطوة اولى تحذيرية. وجرت اتصالات مع ادارة الLAT واتفق على تلبية المطالب تباعا، وكبادرة حسن نية لبت نقابة LAT واتحاد النقل الجوي والإتحاد العمالي العام بشخص رئيسه ​بشارة الأسمر​، وجمدت الإضراب على وعد بمتابعة تنفيذ المطالب بالقريب العاجل.

هذا ويتعهد الإتحاد العمالي العام واتحاد النقل الجوي ونقابة LAT بالعودة للتصعيد في حال لم تلتزم إدارة LAT بتعهداتها".