لجنة التربية استكملت درس مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض

عقدت ​لجنة التربية​ والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة ​بهية الحريري​ وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنواب: ايهاب حمادة، عبد الرحيم مراد، علي خريس، محمد الحجار ومحمد نصرالله.

كما حضر نقيب الاطباء ​ريمون صايغ​، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، نقيب المستشفيات ​سليمان هارون​، رئيس المهن الطبية في ​وزارة الصحة​ انطوان رومانوس، مستشار وزير التربية جورج قالوش، عن ​مجلس شورى الدولة​ القاضي سميح مداح، المحامي لدى ​نقابة الاطباء​ ​شارل غفري​.

واستكملت لجنة التربية درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض على ان تعود لمناقشته في جلسة مقبلة.