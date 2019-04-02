لجنة التربية استكملت درس مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنواب: ايهاب حمادة، عبد الرحيم مراد، علي خريس، محمد الحجار ومحمد نصرالله.
كما حضر نقيب الاطباء ريمون صايغ، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، نقيب المستشفيات سليمان هارون، رئيس المهن الطبية في وزارة الصحة انطوان رومانوس، مستشار وزير التربية جورج قالوش، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، المحامي لدى نقابة الاطباء شارل غفري.
واستكملت لجنة التربية درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض على ان تعود لمناقشته في جلسة مقبلة.
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