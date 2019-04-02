النشرة: الجيش الإسرائيلي ركب عامود حديدي في الجزء العلوي للجدار الاسمنتي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن ​الجيش الإسرائيلي​، عمل على تركيب عامود حديدي ضخم في الجزء العلوي للجدار الاسمنتي الذي أقامه مؤخرا عند الحدود مقابل بلدة ​العديسة​ وركز في الجزي العلوي منه أجهزة للمراقبة وكاميرة فيديو موصولة بأسلاك الى أحد مواقعه العسكرية القريبة من الجدار.

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