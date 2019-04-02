المطران حداد عرض أوضاع النازحين مع مسؤول في مفوضية اللاجئين

عرض راعي ابرشية صيدا و​دير القمر​ للروم الكاثوليك ​المطران ايلي حداد​، في مكتبه في المطرانية، رئيس المكتب الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ في صور كاميرون راشليغ ومساعد منسق العلاقات العامة في المكتب ايلي شعيا، اوضاع ​النازحين السوريين​ وعمل المفوضية في ما يتعلق بتقديم المساعدات والرعاية للعائلات النازحة وللبلديات المضيفة لهم في منطقة الجنوب.

وأطلع المسؤول الدولي المطران حداد على برامج وتقديمات المفوضية للنازحين السوريين في لبنان وما يقوم به مكتب صور الميداني في هذا المجال، واستمع منه الى نظرته لواقع ​النزوح​ في منطقة صيدا والجنوب وما يرتبه من أعباء على البلديات والمجتمع المضيف، وما يمكن ان تقدمه المفوضية على هذا الصعيد.