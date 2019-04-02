مراد: سنعارض اي تعيين اداري لا يراعي المعايير والكفاءات

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "سنعارض أي تعيين إداري لا يراعي المعايير و​الكفاءات​ ، آن الأوان لنبني دولة بعيدا عن الطائفية والمحسوبيات، ويوضع كل شخص في مكانه المناسب".

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