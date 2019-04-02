وزير العدل التقى رئيس رابطة قدامى القضاة في لبنان

التقى وزير العدل ألبير سرحان في مكتبه في الوزارة رئيس رابطة قدامى القضاة في لبنان أنطوني عيسى الخوري على رأس وفد ضم القضاة: فوزي داغر، حسن الحاج،أنطوان الراهب، كمال القاضي وعزت الأيوبي وتناول البحث شؤونا قضائية.
ووجه الوفد الى الوزير سرحان دعوة لحضور العشاء السنوي للرابطة في الثالث من أيار المقبل.
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