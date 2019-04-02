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وزير العدل التقى رئيس رابطة قدامى القضاة في لبنان

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التقى وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ في مكتبه في الوزارة رئيس رابطة قدامى القضاة في ​لبنان​ أنطوني عيسى الخوري على رأس وفد ضم القضاة: فوزي داغر، حسن الحاج،أنطوان الراهب، كمال القاضي وعزت الأيوبي وتناول البحث شؤونا قضائية.

ووجه الوفد الى الوزير سرحان دعوة لحضور العشاء السنوي للرابطة في الثالث من أيار المقبل.

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