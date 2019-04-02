رئيس مدرسة الحكمة كرّم الفائزة في بطولة لبنان المدرسيّة في الجمباز

هنأ رئيس مدرسة الحكمة - بيروت الأب الخوري جان بول أبو غزاله تلميذة المدرسة علا صفا التي حلّت بالمرتبة الأولى بفئتها (مسابقة الحبل) وثانيّة في الترتيب العام في بطولة لبنان المدرسيّة في الجمباز الإيقاعي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي- وحدة الأنشطة الرياضيّة والكشفيّة.
واستقبلها الخوري أبو غزاله في قاعة الرؤساء مشجّعًا إياها قائلاً: "سنرافقك إلى حيث تحلمين أن تصلي في البطولات المحليّة. هنيئًا لك هذا الفوز وشكرًا لك على مبادرتك هذه متمنّيًا لكِ مستقبلاً زاهرًا رياضيًا كان أم أكاديميًا وعلميًا".
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