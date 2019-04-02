رئيس مدرسة الحكمة كرّم الفائزة في بطولة لبنان المدرسيّة في الجمباز

هنأ رئيس ​مدرسة الحكمة​ - بيروت ​الأب الخوري جان بول أبو غزاله​ تلميذة المدرسة علا صفا التي حلّت بالمرتبة الأولى بفئتها (مسابقة الحبل) وثانيّة في الترتيب العام في بطولة ​لبنان​ المدرسيّة في الجمباز الإيقاعي التي نظمتها ​وزارة التربية​ والتعليم العالي- وحدة الأنشطة الرياضيّة والكشفيّة.

واستقبلها الخوري أبو غزاله في قاعة الرؤساء مشجّعًا إياها قائلاً: "سنرافقك إلى حيث تحلمين أن تصلي في البطولات المحليّة. هنيئًا لك هذا الفوز وشكرًا لك على مبادرتك هذه متمنّيًا لكِ مستقبلاً زاهرًا رياضيًا كان أم أكاديميًا وعلميًا".