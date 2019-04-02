فنيانوس تناول توسعة المطار وشؤوناً انمائية وقرار عمل شركات التاكسي الخاص

عقد وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع الشركة الايطالية pizza rotti، وتناول المجتمعون "افكارا عدة طرحت على صعيد توسعة المطار لإستيعاب حركة الوافدين والمغادرين، اضافة الى الناحية التشغيلية والخدماتية وإنشاء الانفاق، وذلك في اطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ".

ورحب فنيانوس بالأفكار التي طرحت خصوصاً مشاريع ​البنى التحتية​ ، "لا سيما الاستثمار في المشاريع التي أقرها ​مؤتمر سيدر​"، مؤكدا دعم هذا القطاع الذي يعتبر "قطاعا حيويا للاقتصاد ال​لبنان​ي. وهناك تواصل دائم للتعاون في الكثير من المشاريع الكبرى التي ترتقي بمكانة لبنان الاقتصادية والإستراتيجية".

وعرض فنيانوس شؤوناً انمائية لمحافظة عكار مع النائب ​محمد سليمان​ الذي أوضح "أننا اطلعنا الوزير على اوضاع المنطقة الانمائية ومعاناة الناس، ووجهنا للوزير دعوة لزيارة المنطقة واعداً بتلبيتها في القريب العاجل"، مشيراً الى ان "فنيانوس رجل انمائي وال​سياسة​ العامة التي يعتمدها في تنفيذ المشاريع وتنفيذها لكل الناس دون تمييز".

وتناول الوزير فنيانوس مع اصحاب شركات التاكسي في لبنان برئاسة النقيب ​شارل ابو حرب​، الصعوبات التي نتجت من جراء القرار الذي صدر مؤخراً بخصوص نقل الوافدين من مطار ​رفيق الحريري​ الدولي .

وشكر أبو حرب الوزير بإسمه وباسم اعضاء النقابة على تجاوبه وتعاونه السريع لحل الموضوع واتخاذه الاجراء اللازم بتعديل القرار بما يراعي عمل تنظيم وتفعيل عمل شركات التاكسي الخاص في المطار، على ان يتم اصدار التراخيص اللازمة لدخول المطار.