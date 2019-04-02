لجنة الإقتصاد عرضت مجمل التطورات الخاصة بالوضع الإقتصادي الراهن

عقدت ​لجنة الإقتصاد​ والتجارة و​الصناعة​، جلسة برئاسة النائب ​نعمة افرام​، وحضور عدد من أعضاء اللجنة للإستماع الى وفد من البنك الدولي وعرض عدد من المشاريع المتعلقة ب​البنى التحتية​، وتغيب الوفد عن الحضور لأسباب طارئة، وتقرر عقد جلسة ثانية أواخر الشهر الحالي. وتداولت اللجنة في مجمل التطورات الخاصة بالوضع الإقتصادي الراهن وتقرر استمرار عقد اجتماعات لمواكبة الوضع.

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