إحباط تهريب 400 ألف جنيه مصري بميناء القاهرة الجوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوي أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة لإحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية من ضبط (راكب -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية)، وبحوزته 125 ألف جنيه مصري) داخل إحدى حقائبه مخبأة بين طيات ملابسه بالمخالفة للقانون، و(صاحب مكتب استيراد وتصدير، وبحوزته 300 ألف جنيه مصري) داخل إحدى حقائبه مخبأة بين طيات ملابسه بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما أقرا بمليكتهما للمبلغ المضبوط بغرض شراء قطع غيار وإكسسوار هواتف محمولة وأقمشة، من الخارج، وبيعها بالأسواق المحلية للاستفادة من فارق الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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