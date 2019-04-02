9 وقائع بنفس الأسلوب.. نهاية رحلة "عصابة النشل" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض وقائع سرقة المارة بأسلوب النشل في منطقة السادس من أكتوبر، وتبين أن عاطلين وراء تلك الحوادث.

ورود معلومات للمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر مفادها أن كلاً من: "سليم.ع" 22 سنة، و"حسين.ع.خ" 36 سنة، كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب النشل حال سيرهم بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، أعد النقيبان أحمد البطران وعبد الرحمن فرغل معاونا المباحث عدة أكنمنة أسفرة احدها عن ضبطهما حال تردهما على دائرة القسم.

Advertisements

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 من حوادث السرقات المتنوعة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب النشل، وأرشدا

عن أماكن تصريفهما للمسروقات، حيث أمكن ضبطها لدى عملائهما، وأضافا بإنفاقهما للمبالغ المالية المستولى عليها والتخلص من الأوراق والمتعلقات الخاصة بالمبلغين.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.