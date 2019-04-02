جامعة قناة السويس تبدأ تأهيل المستشفى التخصصي لزيادة القدره الاستيعابية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض: تفقد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناة السويس، مستشفى الجامعة التخصصي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لرفع كفاءة الأقسام والقدرة الاستيعابية. وقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والجهاز الطبي بالمستشفى لتجهيز غرف عمليات الطوارئ ونقل المخازن. Advertisements وقال بيان رسمي للجامعة إن الجولة التفقدية لمبنى المستشفى ولقاء الدكتور هاني عارف مدير المستشفى بهدف رفع الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية لها والوقوف على الإحتياجات الأساسية لغرف عمليات الطوارئ. وقرر رحمي نقل الإداريين من المكاتب التى تصلح غرف للمرضى لزياده عدد الغرف الخاصه بالمرضي وعمل جميع التجهيزات الخاصة لتأهيل هذة الغرف . كما أكد الدكتور طارق راشد رحمي، توفير مكان مؤهل ومعد لاستيعاب جميع العاملين بالمستشفى وتشكيل لجنة من القطاع الطبي بالمستشفى لرصد التجهيزات الخاصة بغرف عمليات الطوارئ والتي تضم ثلاث غرف حتى يتم تشغيلها بكفاءة عالية.

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