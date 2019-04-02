بالصور.. افتتاح "ملتقي بورسعيد للتوظيف" لتوفير 2000 فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، "ملتقى بورسعيد للتوظيف" الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال فرع بورسعيد في نادي الصيد المصري بالمحافظة، وذلك على مدار يومين، في الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجاري.

وأشاد المحافظ، خلال تفقده أقسام الملتقى بالشركات المشاركة والوظائف والمرتبات المتاحة، مطالبهم بتوفير وظيفة بمرتب مناسب لكل شاب حضر الملتقى للحصول على وظيفية وهو ما وعدت به الشركات.

وشهد الملتقى توافد المئات من الشباب في الساعات الأولى لافتتاحه، في الوقت الذي بدأ عدد من الشباب في الإجراءات الفعلية لشغل الوظائف المتاحة لبدء العمل.

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وأوضح عمرو شيخون، منسق الملتقي ومنسق الجمعية ببورسعيد، أنه تم عمل حصر للوظائف المتاحة بالمحافظة من خلال مقابلات مع الشركات والمؤسسات، وتوفير مساحة عرض مناسبة لهم بمقر الملتقى، أعقب ذلك انضمام منظمة العمل الدولية، ووزارة القوى العاملة، ومركز التأهيل المهني للملتقي، مؤكدا أنه لأول مرة في بورسعيد يشارك هذا العدد من الشركات الكبرى في ملتقى التوظيف، كما أنها المرة الأولى التي يوفر ملتقى وظائف لأطباء، وفنيين تحليل، ومديرين عموم، ومديرين جودة لشباب بورسعيد، وليس فقط فنيين وعمال.

وأكد منسق الملتقى أن الملتقى يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل في 50 شركة ومؤسسة، بمرتبات تبدأ من 2000 جنيه وتتجاوز 7000 جنيه في بعض الوظائف، لافتا إلى توفير خدمة توصيل الشباب إلى مكان الملتقى والعودة بالمجان من خلال تطبيق إحدى كبرى شركات السيارات في مصر.

وأشار مصطفى جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال ببورسعيد، إلى أن الملتقى يستهدف تعزيز استراتيجية الحكومة المصرية وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوفير فرص العمل من قبل القطاع الخاص للشباب والخريجين، مؤكدا أن الجمعية مهتمة بتنظيم مثل تلك الفعاليات، بهدف مساعدة الشباب الجاد والطموح الباحث عن فرص عمل حقيقية من ناحية، وتلبية لاحتياجات الشركات والمصانع من العمالة للوظائف الشاغرة لديها.