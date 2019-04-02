واشنطن بوست: أبناء خاشقجي يحصلون على تعويضات من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (أ ف ب):

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الاثنين، أن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده باسطنبول، تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعودية.

وأشارت الصحيفة، التي كان خاشقجي يكتب مقالات رأي فيها، إلى أن تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعودية، في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كل منها 4 ملايين دولار.

وأعلنت السعودية، منتصف نوفمبر الماضي، أن قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي وقع بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض، كانت مكلفة بالتفاوض مع الصحفي السعودي لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولَين سعوديَين، حالي وسابق، وعن أشخاص قريبين من العائلة، أن دفعات مالية شهريّة تدفع لكلّ واحد من أبناء خاشقجي الأربعة، تقدّر بأكثر من عشرة آلاف دولار.

وقالت الصحيفة إن أبناء خاشقجي سيحصلون أيضًا على دفعات أعلى بكثير -ملايين عدّة من الدولارات لكلّ واحد منهم- في إطار "مفاوضات الدية" التي يُتوَقّع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتّهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر المقبلة.

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وذكرت أن دفع التّعويضات لأبناء خاشقجي تم بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان في نهاية العام الماضي.

ويرغب صلاح، وهو الأكبر سنا بين أبناء خاشقجي، في أن يستمر بالعيش في المملكة، بينما من المتوقع أن يقوم الآخرون الذين يقيمون في الولايات المتحدة ببيع المنازل التي قدمت لهم.

وكان العاهل السعودي ونجله ولي العهد استقبلا صلاح خاشقجي، وعمه سهل خاشقجي، بعد أسابيع على مقتل الصحافي الذي كان مقيما في واشنطن.

وطالب النائب العام السعودي بحكم الإعدام بحقّ 5 من الأشخاص الـ11 الذين بدأت محاكمتهم في القضية ولم يُكشف عن هوّياتهم.

وفرضت واشنطن عقوبات على 17 مسؤولاً سعوديًا على خلفيّة القضية.

ولم يُعثر بعد على جثمان خاشقجي.