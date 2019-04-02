الجزائر ..قرارات هامة جدا منتظرة خلال الساعات القادمة ضد " رؤوس الفساد"

توقعت وسائل اعلام جزائرية صدور قرارات هامة جدا حسب وصفها خلال الساعات القادمة بعد التحقيقات التي تمت خلال الايام القادمة " دون موافقة رئاسة الجمهورية "

حيث أن إخضاع كبار رجال الأعمال مثل كونيناف وحداد تم دون إخطار الرئاسة، بينما التحقيقات ضد رؤوس الفساد أقرتها القيادة القيادة العليا للجيش.

وكان الشعب الجزائري قد طالب خلال المسيرات السلمية خلال التجمعات الست السابقة، بضرورة محاسبة رؤوس الفساد.