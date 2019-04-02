توقعت وسائل اعلام جزائرية صدور قرارات هامة جدا حسب وصفها خلال الساعات القادمة بعد التحقيقات التي تمت خلال الايام القادمة " دون موافقة رئاسة الجمهورية "
حيث أن إخضاع كبار رجال الأعمال مثل كونيناف وحداد تم دون إخطار الرئاسة، بينما التحقيقات ضد رؤوس الفساد أقرتها القيادة القيادة العليا للجيش.
وكان الشعب الجزائري قد طالب خلال المسيرات السلمية خلال التجمعات الست السابقة، بضرورة محاسبة رؤوس الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر ..قرارات هامة جدا منتظرة خلال الساعات القادمة ضد " رؤوس الفساد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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