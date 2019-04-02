روسيا: عودة أكثر من 800 لاجئ لسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن 809 من اللاجئين السوريين عادوا إلى الأراضي السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 144 لاجئا (بينهم 43 امرأة و74 طفلا) عادوا من لبنان عن طريقمعبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و665 شخصا (بينهم 200 امرأة و339 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 69 نازحا عادوا أيضا خلال
وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.8 هكتار من الألغام في كل من مدينتي جاسم والحارة وبلدة كفر الشمس وعين الهول بريف القنيطرة ومدينة دوما بريف دمشق، حيث اكتشفت ودمرت 35 عبوة ناسفة.
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