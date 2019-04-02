حزب أردوغان يعتزم الطعن في نتيجة انتخابات إسطنبول

قالت صحيفة حريت، اليوم الثلاثاء، إن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم قرر الطعن في نتيجة الانتخابات المحلية في جميع أحياء إسطنبول التسعة والثلاثين، بعد أن أوضحت أحدث النتائج تقدم مرشححزب المعارضة.
وأعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، ورئيس الوزراء السابق ابن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية، تقدم إمام أوغلو
قال حزب العدالة والتنمية إنه سيستخدم حقه في الطعن على النتائج عند وقوع مخالفات في التصويت.. وتنتهي مهلة تقديم الطعون الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.
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