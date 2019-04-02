سوريا: وفاة 13 طفلاً في مخيم الهول شرق الفرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 13 طفلاً جراء سوء الأحوال الصحية والمعيشية في مخيم الهول للنازحين في منطقة شرق الفرات.

وقال المرصد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة في المخيم ارتفع إلى 207 منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى اليوم.

وأشار إلى أن المخيم يعاني من نقص الأدوية والأغذية والرعاية الطبية، بفعل تقاعس المنظمات الدولية، والتي لم تكن على حجم المأساة والكارثة التي يشهدها المخيم.

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