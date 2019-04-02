مسؤول ملف "بريكست": خروج بريطانيا من دون اتفاق بات "شبه مؤكد"

حذّر مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوروبي غي فرهوفتشاد، الثلاثاء، من أن فشل النواب البريطانيين في التوصّل إلى بديل لاتفاق بريكست يعني أنه بات شبه مؤكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.

وقال فرهوفتشاد إن "مجلس العموم صوّت مجدداً ضد كل الخيارات. لقد بات بريكست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شبه مؤكد"، مضيفاً أن "لدى المملكة المتحدة فرصة أخيرة الأربعاء لكسر الجمود أو مواجهة الأسوأ".

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