"الطيران الأميركية": نحتاج مزيداً من الوقت لإصلاح برمجيات بوينج " 737 ماكس"

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، إن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت مما كان يتوقع سابقاً لكي تقوم شركة بيونج بإصلاح برمجيات خاصة بطائراتها "737 ماكس" التي تم تعليق استخدامها.

وأضافت الإدارة في بيان أنها "تتوقع الحصول من بوينج على حزمة معززات برامجية نهائية خلال الأسابيع المقبلة، لكي توافق الإدارة عليها".

وأضافت: "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لأعمال إضافية من قبل شركة بوينج نتيجة للمراجعة المستمرة لنظام التحكم في الطيران (لطائرات) 737 ماكس لنضمن أن تقوم بوينج بتحديد جميع القضايا ذات الصلة ومعالجتها بشكل مناسب".

وذكر البيان أنه بعد تقديم البرنامج، ستقوم الإدارة بمراجعته من أجل اعتبارات السلامة، مشيرة إلى أنها لن توافق عليه إلا بعد أن تقتنع بأنه آمن.

وتقوم بوينج بتطوير برمجيات جديدة للتحكم في الرحلات بالنسبة لأسطولها من طائرات 737 ماكس، منذ وقوع حادثين مميتين في إثيوبيا وإندونيسيا لطائرتين من ذلك الطراز. ووعدت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بتحديث برمجيات بحلول نيسان/أبريل.

وكانت عدة هيئات مسؤولة عن الطيران في دول مختلفة قد أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 ، بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية في 10 مارس الذي راح ضحيته 157 شخصاً.

وسبق أن تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا مما أسفر عن مقتل 189 شخصاً.

وأظهرت بيانات الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية أوجه التشابه بين الحادثين.