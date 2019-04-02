مادورو يعين وزيراً جديداً للكهرباء وسط أزمة انقطاع التيار في فنزويلا

عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إيجور جافيديا، وزيراً جديداً للكهرباء وسط أزمة انقطاع التيار المتكررة في البلاد.
ويحل جافيديا محل لويس موتا دومينجيز، الذي عمل وزيراً للكهرباء أغطسطس 2015، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
كما أعلن مادورو في كلمة متلفزة عن تعيين فريدي بريتو وزيراً جديداً للعلوم والتكنولوجيا.
وتتهم حكومة كاراكاس الولايات المتحدة بالوقوف وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، فيما تقول المعارضة إن نقص الاستثمار في الشبكة الوطنية، وسوء الصيانة والفشل في القيام بالإصلاحات هي العوامل التي تقف وراء انقطاع التيار.
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