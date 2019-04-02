كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يعتقل قياديا من حماس في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية وعضو المجلس التشريعي حسن يوسف، وفق ما أفادت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة 10 فلسطينيين، حسب النادي الذي يتابع أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت سراحنة، إن يوسف اعتُقل سابقاً عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاماً تقريباً في السجون الإسرائيلية.

وأطلق سراحه في المرة الأخيرة في نهاية 2018 بعد 10 أشهر من الاعتقال الإداري.

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ويعتبر يوسف من المعتدلين في حركة حماس، وشغل أكثر من مرة منصب المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلاً عن حركة حماس.

وكان يوسف بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية في 1992، وأمضى هناك عاماً كاملاً.

ويوسف هو والد لشاب يدعى مصعب اعتنق الديانة المسيحية، وغير اسمه إلى جوزيف، واعترف في مقابلات صحافية بالولايات المتحدة الأمريكية في 2010 بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية منذ 1996.

وأعلن والده حسن يوسف على الأثر في رسالة بعثها من داخل السجون الإسرائيلية براءته من ولده مصعب.