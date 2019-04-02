كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس الإيراني: فوائد الأمطار الأخيرة تفوق خسائر السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها بلاده سيكون لها فوائد بعشرات أضعاف الخسائر الناجمة عن السيول.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن جهانغيري، قوله: "نظرا إلى أن السدود العليا في محافظة خوزستان قد امتلأت بالمياه، ونظرا لقرب وصول مياه السيول من المحافظات الأخرى كمحافظة لرستان وايلام وكهكيلوية وبويرأحمد وجهارمحال وبختياري إلى الأحواض المائية في خوزستان، لابد أن نبحث الوضع المحتمل للسدود المهمة في هذه المحافظة خلال الأيام المقبلة، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للحيلولة دون بروز الأخطار المحتملة".

كما ذكر أن وضع الأزمة سيستمر في محافظة خوزستان خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، مضيفا: "الأمطار في الأيام الأخيرة ورغم تسببها ببعض المشكلات، ولكنها كانت نعمة كبيرة، بعد فترة طويلة من شحة المياه، حيث رفعت إلى حد كبير هواجس مسؤولي البلاد بشأن الجفاف، وعلى الأقل لن تكون لدينا هواجس بشحة المياه خلال العام الإيراني في محافظات سيستان وبلوجستان ويزد وكرمان، وقد عادت الحياة إلى المستنقعات الجافة في البلاد".

ولفت جهانغيري إلى أن الأمطار سيكون لها فوائد للبلاد بعشرات أضعاف الخسائر التي تسببت بها، متابعا: "إيران بلد يواجه دوما الكوارث الطبيعية المفاجئة، ولكن السيول الأخيرة من حيث شمولها على مستوى البلاد كانت غير مسبوقة، إذ أنه ما لا يقل عن 24 محافظة واجهت المشكلات الناجمة عن السيول، وفي بعض المحافظات مثل محافظة كلستان مازالت المشكلة موجودة رغم مضي أكثر من 10 أيام".

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وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، قد أعلن أن حصيلة السيول في البلاد بلغت 45 شخصا.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول في البلاد.

وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التي تواجه مدنها وقراها السيول، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف رحماني فضلي أن السيول تسببت في إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.