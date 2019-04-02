كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على معلمة أمريكية لممارسة الجنس مع طالب فى الفصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم القبض على معلمة بولاية تكساس الأمريكية، لممارسة الجنس مع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا بعد أن عثر المحققون على سائل جسدي في أحد الفصول الدراسية.

ووفقاَ لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، اتُهمت إدنا مابيل لونجوريا، 39 عامًا، الأسبوع الماضي بعلاقة غير سوية مع الطالب في المدرسة الثانوية للمحاربين القدامى في البعثة.

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وحولت معلمة العلوم الصحية نفسها إلى الشرطة يوم الخميس الماضي بعد أن أبلغ الطالب مديري المدارس بعلاقتهم الجنسية المزعومة.

وأخبر المراهق، الشرطة أنه تورط في لقاءات جنسية متعددة مع لونجوريا في فصل دراسي في المدرسة، وبعد ذلك، حدّد المحققون سوائل بيولوجية متعددة من الفصل الدراسي، حيث قال الصبي إن اللقاءات الجنسية حدثت، وفقًا لشهادة الاعتقال.

وأخبر الصبي الشرطة أن اللقاءات المزعومة بدأت في 22 فبراير.

وحصلت الشرطة أيضًا على نصوص ورسائل "سناب شات" بين المذنبين، ووصفته بأنه "غير مناسب" ويحتوي على "مادة ذات طبيعة جنسية".